Unterschiedliche Spannung

An einer Steckdose liegen in der Regel 230 Volt an. Für das Laden von Handys oder Tablets werden jedoch meist nur 5 Volt benötigt. Deswegen haben solche Ladegeräte Transformatoren integriert, die die Spannung entsprechend anpassen. Dabei wird Energie verbraucht, auch wenn kein Smartphone oder Tablet angeschlossen ist.

Verbrauch summiert sich

Nach Expertenberechnungen kann ein Handy-Ladegerät pro Jahr zwischen 2 und 12 EUR verbrauchen. Hinzu kommt, dass in einigen Haushalten oft mehrere Ladegeräte zeitweilig ungenutzt mit der Steckdose verbunden sind. Mit dem Energieverlust alleine nur durch Handy-Ladegeräte könnten in Deutschland etwa 2100 Zwei-Personen-Haushalte ein Jahr lang mit Strom versorgt werden.

Brandgefahr möglich

Eine gewisse Wärmeentwicklung von mit der Steckdose verbundenen Laderäten ist nicht ungewöhnlich. Allerdings kann man rein äußerlich nicht feststellen, ob bei einem Ladegerät möglicherweise ein technischer Defekt vorliegt, der zur Überhitzung oder zum Brand führen könnte. Je länger das Ladegerät in der Steckdose steckt, desto größer ist das entsprechende Risiko. Am besten das Ladegerät an eine Steckerleiste mit Kippschalter anschließen und, wenn man es nicht mehr braucht, die Steckerleiste einfach ausschalten.