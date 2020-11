Smartphone einfach Richtung Himmel halten

Die meisten Smartphones haben einen integrierten Bewegungssensor und können per GPS den jeweiligen Standort bestimmen. Mit Hilfe dieser Kombination wird auch die Sternenkunde per Handy möglich. Mit einer passenden App kann man dann sehen, was der Himmel – an der Stelle, wo man gerade mit dem Smartphone hinzeigt – zu bieten hat.

Apps mit vielen Funktionen

Eine der beliebtesten Apps heißt "Sternatlas". Tippt man auf den Button "Himmelssicht", wird eine virtuelle Himmelskarte auf dem Handydisplay angezeigt, die angibt, welche Sterne oder Sternenbilder gerade zu sehen sind. Mit dem "Forschungsmodus" lassen sich bestimmte Planeten genauer erkunden und unter dem Punkt "Besondere Momente" gibt es Infos über historische Himmelsereignisse ( z. B. die Mondlandung). Bei der App "SkyView" werden die verschiedenen Himmelsinfos direkt ins aktuelle Kamerabild eingeblendet.

Sternschnuppen beobachten

Die App "Meteor Shower Calendar" sammelt weltweit Daten von Meteoriten-Schauern und listet auf, wo und wann die nächsten Sternschnuppen zu sehen sein werden. Außerdem gibt es dort den Meteoriten-Wecker, mit dem man sich frühzeitig an den Sternschnuppenschwarm erinnern lassen kann – damit man auf keinen Fall etwas verpasst.

Tipp