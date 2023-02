Vertrautes als Falle

Das Wort Spoofing kommt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie schwindeln, fälschen oder vortäuschen. Und genau das ist die Masche. E-Mail -Betrüger ersetzen dabei eine beliebige E-Mail -Adresse durch eine andere, die sie im Internet abgegriffen haben ( z.B. die eines Familienmitgliedes oder eines guten Freundes). Das ist ein bisschen, als entferne man an einem Auto das ursprüngliche Nummernschild und schraube dann einfach ein anderes dran.

Mail -Adressen sammeln ist kein Problem

Jeder hinterlässt im Netz seine Spuren. Etwa wenn man sich für einen Newsletter anmeldet, in irgendwelchen Foren etwas postet und dabei seine E-Mail -Adresse angibt oder seine Mail-Adresse bei verschiedenen Accounts zum Einloggen benutzt. Hacker haben dafür spezielle Programme (Webcrawler), die permanent das Internet und damit Millionen von Webseiten nach E-Mail -Adressen durchsuchen. Darüber hinaus knacken sie massenhaft Postfächer, lesen Kommunikationen mit, werten diese aus und nutzen das für ihre Phishing-Mails. In denen werden dann beispielsweise private Informationen verwendet oder persönliche Schreibstile so täuschend echt kopiert, dass man als Empfänger darauf ziemlich leicht reinfallen kann.

Phishing-Mails werden immer "besser"