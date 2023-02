Nachhaltigkeit – Smartphone richtig entsorgen

Stand: 01.02.2023, 00:00 Uhr

Zwei Jahre. So lange behalten die Deutschen im Schnitt ihr Smartphone. Dann gibt's meistens ein neues und das alte Handy versauert irgendwo in einer Schublade. So wie über 200 Millionen andere ausgediente Smartphones in Deutschland auch. Aber in diesen stecken viele wertvolle Rohstoffe, wie z.B. Gold, Silber, Kupfer und seltene Erden.

Von Peter Kuttler