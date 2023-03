Kommerz vs. Service

Reiseportale bieten zwar einen bestimmten Service, sind aber auch und in erster Linie kommerzielle Unternehmen, die mit ihren Diensten Geld verdienen wollen. Mit Provisionen oder mit Werbung. So erscheint bei einer Trefferliste mit Hotels oder Reiseangeboten nicht zwangsläufig immer das beste Angebot ganz oben, sondern oft auch das, bei dem das Reiseportal z.B. am meisten Provision kassiert. Es empfiehlt sich daher, die Trefferlisten mehrerer Reiseportale miteinander vergleichen, um einen besseren Überblick zu erhalten.

Kundenbewertungen nicht immer vertrauenswürdig

Manchmal kommen diese Bewertungen nämlich gar nicht von echten Kunden, sondern von Agenturen. Bei denen kaufen sich Hotels oder Reiseveranstalter ihre Bewertungen. Positive Bewertungen bei solchen Agenturen sollen laut Branchenkennern zwischen 20 und 30 Euro pro Kommentar kosten. Undurchsichtig sind oft auch die zahlreichen Rabattangebote der verschiedenen Reiseportale. In der Regel bleibt nämlich dabei unklar, gegenüber welchem anderen Angebot der jeweilige Rabatt tatsächlich gilt. Am besten das Ganze mal mit anderen Hotels oder mit der Website des betreffenden Hotels vergleichen.

Scheinbare Knappheit als Druckmittel