Ein Passwort für alle

Ein Passwortmanager ist ein Programm, das quasi wie ein dicker solider Schlüsseltresor funktioniert. Dort legt man alle wichtigen Schlüssel rein. Zum Beispiel den Briefkastenschlüssel, den Garagenschlüssel oder den Schlüssel zur Balkontür. Der Hauptschlüssel zu diesem Schlüsseltresor heißt beim Passwortmanager "Masterpasswort". Das darf man auf keinen Fall verlieren, denn längst nicht alle Passwortmanager bieten die Möglichkeit, da wieder ran zu kommen.

Automatisches generieren von Passwörtern

Man geht auf eine Webseite ( z.B. einen Onlineshop) und gibt seinen Benutzernamen ein. An der Stelle, an der Passwort eingetragen wird, schlägt einem der Passwortmanager automatisch ein kryptisches sicheres Passwort vor. Dieses kann man bestätigen und speichern und damit für den betreffenden Account festgelegen. Jedes Mal, wenn man danach die entsprechende Webseite aufruft, "meldet" sich der Passwortmanager. Dann das Masterpasswort eingeben und der Rest wird automatisch ausgefüllt.

Zugangsdaten überall verfügbar machen