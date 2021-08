Digital kündigen per Mail oder per Fax

Seit dem 1. Oktober 2016 müssen Vertragspartner eine Kündigung ihres Kunden durch eine E-Mail grundsätzlich akzeptieren. Sie ist auch ohne Unterschrift gültig. Das gilt jedoch nur für Verträge, die ab diesem Zeitpunkt abgeschlossen worden sind. Kündigungen sind auch per Fax zulässig und juristisch bindend. Wer kein Faxgerät besitzt, kann seinen Kündigungstext bei verschiedenen Internetanbietern ( z. B. "Simple-fax.de", "Alltofax.de", "PDF24-Creator") auf deren Webseite eingeben. Der Text wird anschließend als Fax an den entsprechenden Vertragspartner gesendet.

Kündigungsdienste verwalten Verträge

Auf der Webseite oder in der App eines Kündigungsdienstes werden laufende Verträge mit allen dazugehörigen Daten hinterlegt. Dadurch bekommt man einen guten Überblick über alle Verträge und kann jederzeit einen Vertrag per Mausklick kündigen. Der Anbieter des Kündigungsdienstes erledigt dann automatisch alles Weitere (Brief, Mail, Fax, Einschreiben etc. ).

Teilweise hohe Kosten für Kündigung