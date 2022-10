Verschiedene Banking -Methoden

Man kann fürs Online-Banking einen Internetbrowser oder eine spezielle Banking-Software nutzen. Letzteres ist auf jeden Fall die sicherere Methode, weil dabei eine direkte, verschlüsselte Verbindung zur Bank aufgebaut wird. Man sollte bei seiner Bank nachfragen, welche Software diese zum Online-Banking anbietet oder empfiehlt. Wichtig ist: Browser, Betriebssystem und Virenscanner müssen unbedingt auf dem neuesten Stand sein und sollten regelmäßig aktualisiert werden.

Beim Webbrowser auf Sicherheit achten

Auf die Webseite der Bank sollte man nicht über einen Link gehen (Mail oder Suchmaschine), sondern immer die Adresse selbst "von Hand" eintippen. In der Adresszeile des Webbrowsers muss dann vor der Adresse der Bank “https” (Hypertext Transfer Protocol Secure; Englisch für "sicheres Hypertext-Übertragungsprotokoll") stehen, nicht nur "http". Und ein kleines Schloss-Symbol (Sicherheitszertifikat) muss ebenfalls zu sehen sein. Bei gefälschten Banking-Seiten fehlt das in der Regel.

Sichere Datenverbindung wählen

Wenn man Online-Banking mit einer WLAN -Verbindung macht, sollte man dies nur zu Hause im eigenen gesicherten WLAN -Netz tun (WPA 3, (Wi-Fi Protected Access 3, Passwort mindestens 20 Zeichen). Nicht anderswo und schon gar nicht in öffentlichen WLAN -Netzen. Außerdem, wenn möglich zum Online-Banking immer nur die eigenen Geräte nutzen. Nicht etwa z.B. das Notebook eines Bekannten oder den PC im Büro. Fürs Handy gilt das natürlich alles ebenso.

Bankkonto sichern und begrenzen

Für den Zugang zum Bankkonto sollte man ein sicheres Passwort wählen und dieses auf keinen Fall im Internetbrowser speichern. Wichtig ist auch, dass man regelmäßig in kürzeren Intervallen seine Kontobewegungen überprüft (am besten mittels gedruckter Kontoauszüge). Wenn einem dabei etwas Ungewöhnliches auffällt, sollte man sich sofort mit der Bank in Verbindung setzen. Darüber hinaus kann man auch das Tageslimit für Überweisungen beim Online-Banking auf einen bestimmten Betrag begrenzen. Das verhindert zwar nicht einen eventuellen Missbrauch, begrenzt aber den potenziellen Schaden.