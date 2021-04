Reste in Supermärkten und anderen Geschäften nutzen

Für die App "Too Good To Go" haben sich bis jetzt fast 7.000 Cafés, Restaurants, Supermärkte, Bäckereien oder Hotels zusammengeschlossen und bieten über die App Lebensmittel an, die sie sonst nicht mehr verkaufen könnten. Diese kann man sich reservieren lassen und fertig gepackt in einer Papiertüte abholen. Die Ersparnis liegt in der Regel bei etwa der Hälfte vom normalen Preis.

Reste und Vorräte effektiver verwerten

Dazu gibt es vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft die App "Zu gut für die Tonne". Diese kann vor allem dabei helfen, die eigenen Lebensmittelreste besser zu verwerten. Dabei stellt man z. B. fest, was man noch so alles an bald zu verwertenden Lebensmitteln im Kühl- oder Vorratsschrank hat, gibt das in die App ein und diese schlägt einem dann dazu ein paar leckere Rezepte vor.

Dynamisches Haltbarkeitsdatum ermitteln

Mit der App "Freshindex" scannt man zu Hause den Barcode eines bestimmten Lebensmittels. Zusätzlich trägt man dann in die App ein, wie lange der Transport nach Hause gedauert hat, wie warm es dabei war oder wie genau die Produkte zu Hause gelagert worden sind. Aus diesen Informationen errechnet die App dann das sogenannte "dynamische Haltbarkeitsdatum", das Aufschluss darüber gibt, wie lange das jeweilige Produkt tatsächlich noch haltbar sein sollte. Grundlage hierfür sind die Ergebnisse langjähriger Lebensmittelforschung.