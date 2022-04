Großes Angebot an Händlern

Refurbished werden quasi alle Arten von elektronischen Geräten. Waschmaschinen, Geschirrspüler, Flachbild-Fernseher, Laptops, Smartphones oder Tablets. Kaufen kann man die von Firmen, die extra dafür gegründet worden sind ( z.B. "refurbed", "Rebuy" "Loop Mobile" etc. ) sowie bei den "klassischen" Plattformen "Amazon", "eBay" oder auch von den Herstellern selbst wie z.B. "Apple". Die Geräte werden dabei in einen technisch einwandfreien Zustand versetzt, gegebenenfalls repariert oder es werden Ersatzteile ausgetauscht. Außerdem werden sie gründlich gereinigt und optische Mängel weitgehend beseitigt, soweit das vom Arbeitsaufwand vertretbar ist.

Erhebliches Sparpotenzial

Wie viel man beim Kauf eines wiederaufbereiteten Geräts sparen kann, hängt u.a. vom Alter des jeweiligen Modells ab. Elektronikartikel wie Smartphones oder Tablets verlieren bekanntlich schnell an Wert. Bei einem drei Jahre alten Laptop beispielsweise können so gegenüber dem ursprünglichen Preis bis zu 80 % Ersparnis drin sein. Bei einer neueren Waschmaschine sind es immerhin rund 40 %. Die Garantie für Refurbished-Geräte liegt meistens bei einem Jahr. Ein 14-tägiges Rückgaberecht gibt es in der Regel auch.

Nachteile bei Refurbished -Geräten

Besonders bei älteren Laptops, Smartphones oder Tablets kann der Akku ein Schwachpunkt sein. Der hat bekanntlich nur eine begrenzte Lebensdauer und eine Garantie darauf gibt es in der Regel nicht. Ein weiteres Problem bei den genannten Geräten kann die Betriebssoftware sein. Ist diese zu alt, gibt es irgendwann auch keine Sicherheitsupdates mehr. Und: Kleinere optische Mängel, minimale Kratzer oder kleine Beulen muss man bei Refurbished-Geräten in Kauf nehmen. Das gilt allerdings nicht für Displays. Die sollten in einwandfreiem Zustand sein.