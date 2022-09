Verbindung per Kabel

Falls die App "Android Auto" oder "Apple CarPlay" bereits auf dem Handy vorinstalliert ist (sonst kostenloser Download im Appstore), funktioniert die Einrichtung fast wie von selbst. Man schließt zunächst das Smartphone mit dem USB -Kabel an den entsprechenden Anschluss im Auto an. Anschließend öffnet sich automatisch die jeweilige App auf dem Smartphone und führt einen durch die Installation.

Smartphone -Steuerung mit dem Auto Touchscreen

Nachdem die Installation abgeschlossen ist, wird eine große Auswahl an Smartphone-Apps auf dem Touchdisplay des Autos angezeigt. Ganz viele dieser Apps sind inzwischen so konfiguriert, dass sie sich über "Android Auto" oder "Apple CarPlay" auch auf dem Fahrzeugdisplay anzeigen und bedienen lassen. Entweder wie beim Handy auch mit dem Finger oder per Sprachsteuerung.

Navi -Funktion inklusive

Zu den auf dem Fahrzeugdisplay nutzbaren Apps zählen auch die Navigations-Apps von Apple ("Apple Karten") und Google ("Google Maps"). Zur Verfügung stehen aber auch Apps fürs Wetter, Streaming-Apps zum Musik oder Podcast hören, zahlreiche Radio-Apps, E-Mail-App und "WhatsApp", bei denen man sich neue Nachrichten sogar vorlesen lassen kann, und die " ARD -Audiothek" sowie die "Tagesschau" mit Audionachrichten. Telefon- und Freisprechfunktion sind ebenfalls vorhanden.

HINWEIS:

Es gibt aktuell rund 600 Fahrzeugmodelle, bei denen "Android Auto" oder "Apple CarPlay" funktioniert. Frühestens allerdings ab Baujahr 2015. Hier zwei Listen mit kompatiblen Autos: