Geräte vor dem Baden vom Stromnetz trennen

Viele unterschätzen die Gefahr, wenn man in der Badewanne ein Multimedia-Gerät benutzt, das währenddessen gleichzeitig zum Laden mit der Steckdose verbunden ist. Fällt einem dabei das Gerät in die Wanne, kann es zu einem Stromschlag kommen. Es gibt zwar in der Haustechnik eine spezielle Sicherung für solche Fälle, den FI-Schalter, dieser kann aber nicht in allen Fällen kurze, lebensgefährliche Stromschläge verhindern.

Älteren und einfacheren Geräten droht Wasserschaden

Viele elektronische Geräte, wie etwa eBook-Reader oder Laptops, reagieren extrem empfindlich bei Feuchtigkeit oder direktem Kontakt mit Wasser. Ein Sturz in die gefüllte Badewanne kann Platinen und Leiter beschädigen und die Geräte vollständig zerstören. Das gilt ebenso für (meist ältere oder günstigere) Smartphones und Tablets. Auch hier ist ein ausreichender Schutz vor eindringendem Wasser oft nicht gegeben.

Gefahr auch für neuere "wasserdichte" Modelle

Der Wasserschutz für Handys, Tablets und vergleichbare Elektronikgeräte bezieht sich in der Regel auf lauwarmes und klares Wasser. Andere Bedingungen, wie zum Beispiel salzhaltiges Meerwasser, Chlorwasser im Schwimmbad oder verschmutztes Wasser in einer Pfütze sind meist ausgenommen. Gleiches gilt in der Regel auch für Badewasser, das häufig relativ warm ist und sehr oft auch mit Seifenschaum vermischt ist. Dadurch kann die Wasserdichtigkeit der betreffenden Geräte beeinträchtigt werden und im Zweifelsfall auch die Garantie verloren gehen.

Stand: 04.05.2021, 12:01