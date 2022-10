Handy und Tablet – Augenschutz durch Blaulichtfilter

Stand: 26.10.2022, 00:00 Uhr

Zwischen drei und fünf Stunden sind wir Deutsche täglich am Handy oder am Tablet. Ganz schön anstrengend für die Augen. Das Problem ist der blaue Lichtanteil in der Bildschirmbeleuchtung. Der kann die Netzhaut schädigen und zu Schlafstörungen führen. Es gibt allerdings auch ein paar Tricks, mit denen man sich trotz Bildschirmkonsums vor Schäden schützen kann.

Von Peter Kuttler