Leihen und verleihen auf geschäftlicher Basis

Klassiker sind natürlich Apps für die Mobilität. Stichwort Carsharing, E-Scooter oder auch Apps, mit denen man Fahrräder leihen kann. Für andere Gegenstände gibt es Apps wie z.B. "Fainin". Man kann dort Sachen hochladen, die man verleihen will (mit Bild und Preisvorstellung). Und man kann natürlich auch Dinge suchen, die man selbst vielleicht gerade braucht. Der Anbieter der App kassiert bei jedem Verleihgeschäft eine Provision von 15 %. Ganz wichtig: Die Gegenstände sind gegen Verlust oder Beschädigung versichert, bis zu 15.000 €. Ähnlich wie "Fainin" funktioniert übrigens auch die App "Grover". Bei der geht es jedoch hauptsächlich um Artikel aus dem Bereich Technik ( z.B. Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik, Sachen für den Garten, etc .).

Apps von privat zu privat

Bei Apps wie z.B. "nebenan.de" oder "nextdoor" geht es zwar in erster Linie um Nachbarschaft und Kontakte knüpfen, aber man kann mit diesen Apps natürlich auch alle möglichen Gegenstände zum Leihen anbieten oder suchen.

Wenn man generell ein bisschen den Überblick behalten will, was man so alles verliehen hat, dafür sind Apps wie "TeilEs" oder "Leihen" zu empfehlen. Da kann man Buch führen, was man wann an wen verliehen hat und wann der jeweilige Gegenstand wieder zurückgegeben werden soll.

Verluste minimieren