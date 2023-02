Mit KI in die Zukunft

Was ist Künstliche Intelligenz?

Eine App, die Hunderassen erkennt und ein Programm, das Texte übersetzt: bei beiden steckt Künstliche Intelligenz dahinter. Aber was bedeutet das genau? Dennis Horn spricht mit Forscher Stefan Wrobel der Uni Bonn darüber, wie eine künstliche Intelligenz lernt. Entscheidend sind immer die Daten, mit denen das Programm gefüttert wird. Die Hundeapp kann besonders reinrassige Hunde sehr sicher erkenne, da die Grundlange viele tausende Bilder von solchen Hunden sind. Das Sprachenprogramm vergleicht Texte, um sich so auch den Kontext von Wörtern zu erschließen.

Video starten, abbrechen mit Escape Was ist Künstliche Intelligenz? Servicezeit. . 08:24 Min. . UT . Verfügbar bis 27.02.2028. WDR. Von Steffen Berner.

Was kann Künstliche Intelligenz – jetzt und in Zukunft?

KI gilt als die Technologie der Zukunft. Für manche ist das eine Schreckensvision, für andere kann sie viele Dinge erleichtern: Dennis Horn blickt auf das, was KI heute schon kann und wo aber auch die Grenzen sind. Ein Übersetzungsversuch mit Schülern geht unentschieden aus. Dennis stellt ein Projekt der Sportschau vor, an dem er mitarbeitet und das mit Hilfe von KI Spiele zusammenfasst. Im Gespräch mit Forscherin Aimee van Wynsberghe von der Uni Bonn wird deutlich, dass KI sehr viel Energie braucht und schon allein aus diesem Grund jeder Einsatz gut überlegt sein will.

Video starten, abbrechen mit Escape Was kann Künstliche Intelligenz – jetzt und in Zukunft? Servicezeit. . 08:00 Min. . Verfügbar bis 28.02.2028. WDR. Von Steffen Berner.

KI und Medizin

KI gilt als einer der großen Hoffnungsträger in der Medizin. Dennis schaut sich verschiedene Einsatzmöglichkeiten an. Prof. Klaus Maier-Hein und sein Team schicken einen Algorithmus zu Krankenhäusern weltweit, damit er mit tausenden Röntgenbildern und Diagnosen aus aller Welt trainiert wird. So soll die Künstliche Intelligenz sehr frühzeitig auch kleinste Gewebe-Veränderungen erkennen. Dennis ist auch bei einer Operation dabei, wo künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt, um dem Chirurgen mit einer 3D-Ansicht die Arbeit zu erleichtern.

Video starten, abbrechen mit Escape KI und Medizin Servicezeit. . 07:32 Min. . Verfügbar bis 01.03.2028. WDR. Von Lars Tepel, Dorothee Werkman.

Darf Künstliche Intelligenz alles? KI und Ethik

Dennis besucht diesmal Forscher der TU Darmstadt, die einen Roboter gebaut haben, der moralische Fragen beantwortet. Aber kann Künstliche Intelligenz wirklich schon bald besser entscheiden als Menschen? Nein, denn je nachdem, welche Daten zum Einsatz kommen wird beeinflusst, welche Vorstellung von Moral die Künstliche Intelligenz daraus ableitet. Mit Forscherin Sandra Wachter von der Uni Oxford spricht Dennis darüber, dass auch die Gefahr besteht, dass KI die Fehlentscheidungen von Menschen imitiert oder bestimmte Gruppen schlechter behandelt. Fachleute fordern deshalb ethische Regeln für KI -Systeme.