Ethereum 2.0: Kryptowährung "Ether" wird grüner

"Change the code, not the climate" – in einer groß angelegten Anzeigenkampagne in Zeitungen Anfang des Jahres drängten Greenpeace und Klimaverbände die Betreiber der größten Kryptowährung Bitcoin dazu, möglichst zeitnah ihren Programmcode zu ändern. Denn der Handel mit Bitcoin verbraucht aufgrund seines technischen Zuschnitts mehr Strom als das ganze Land Schweden und verursacht dadurch enorme Klimaschäden.

Ethereum-Blockchain verbraucht jetzt 99 % weniger Energie

Der Bitcoin bleibt trotz Appellen weiter klimaschädlich, die zweitgrößte Kryptowährung Ether, die von der blockchain-basierten Plattform "Ethereum" ausgeht, hat den eingeforderten Wandel hingelegt. Auch wenn wohl eher nicht die Kampagne Anlass für den Wechsel war – die Betreiber hatten die Umstellung immer wieder versprochen und verschoben –, so lautet die Botschaft: Ethereum verbraucht jetzt 99 % weniger Energie als vorher.