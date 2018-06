Kindernotfall-App im Test – Erste Hilfe mit dem Smartphone

Erkennen und Helfen

Die Barmer Ersatzkasse hat zusammen mit der Johanniter-Unfall-Hilfe eine kostenlose Kindernotfall-App herausgebracht, die die ersten Hilfsmaßnahmen zusammenfasst. Mit wenigen Klicks kann der User sehen, was im jeweiligen Fall zu tun ist. Beispiel: Verletzungen an Knochen oder Gelenken. In kurzen Sätzen schildert die App mögliche Symptome, wie etwa Schwellungen, Schmerzen oder eine eingeschränkte Beweglichkeit. Auch die ToDo-Liste ist kurz und bündig: "Bei einem betroffenen Bein liegt das betroffene Kind. Das Bein stützen Sie auf beiden Seiten, z.B. mit einer zusammengerollten Decke." Das ist so verständlich, dass es auch Kinder verstehen können.

Wo ist der nächste Arzt?

Gerade in einer fremden Stadt ist es häufig mühsam, sich bis zum nächsten Arzt, einem Krankenhaus oder zur nächstliegenden Apotheke durchzufragen, auch da bietet die App Hilfe: Ist die Standortsuche am Smartphone aktiviert, werden die nächstliegenden Einrichtungen mit Entfernungsangaben gelistet - Adresse und Wegbeschreibung gibt’s außerdem noch dazu. Das allerdings funktioniert nur in Deutschland. Wer sich im Ausland aufhält, wird über die App nur in grenznahen Regionen die nächsten Einrichtungen finden.