Zum Teil finden sich diese Sprachassistenten auch offiziell lizensiert in den Geräten anderer Hersteller wieder. Die Entscheidung für einen dieser Sprachassistenten kann auch die Entscheidung für das eine oder andere Ökosystem sein: Natürlich bauen die Konzerne ihre Geräte so, dass sie am besten mit Geräten aus dem eigenen Ökosystem zusammenarbeiten.

Wer schon in einem der großen Ökosysteme unterwegs ist, greift deshalb oft auch auf den passenden Sprachassistenten zurück, um es komfortabel zu haben. Damit wird es aber auch wieder ein Stück schwieriger, aus dem entsprechenden Ökosystem auszubrechen.

Ist der Lautsprecher zu allem kompatibel?

Immer beliebter: smarte Lautsprecher

Doch auch andere Faktoren können eine Rolle spielen: Mit intelligenten Lautsprechern lässt sich auch das Smart Home steuern. Doch nicht jedes Smart-Home-Zubehör, von der Steckdose bis zur Glühbirne, funktioniert mit jedem Lautsprecher - informieren Sie sich also vor dem Kauf, ob der Lautsprecher die Geräte ansprechen kann, die Sie schon besitzen.

Auch die Software, mit der Ihr Lautsprecher zusammenarbeiten soll, spielt eine Rolle. Nicht jedes System arbeitet zum Beispiel mit jedem Musikstreamingdienst zusammen.

Welche Größe darf's sein - und wie viele Geräte?

Intelligente Lautsprecher gibt es mittlerweile in allen Größen. Die ganz kleinen lohnen sich oft, wenn Sie schon passende Boxen besitzen. Mittelgroße Geräte gibt es zum Teil mit Akku, so dass sie nicht an den Einsatz an einer bestimmten Steckdose gebunden sind. Und die großen Geräte sorgen für einen satten Sound - und ersetzen die Stereoanlage.

Wenn Sie mehrere Räumen mit intelligenten Lautsprechern ausrüsten möchten, achten Sie darauf, dass die Geräte multiroomfähig sind: Lautsprecher desselben Herstellers lassen sich oft miteinander vernetzen - und können dann in verschiedenen Räumen denselben Inhalt abspielen.