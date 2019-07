Hände weg vom mobilen Endgerät

Grundsätzlich gilt: Mobile elektronische Geräte, also auch Tablets oder eine Smartwatch, darf man während der Fahrt nicht benutzen. Das bedeutet konkret, sie dürfen nicht in die Hand genommen werden. Sind die Geräte in einer Halterung im Auto fixiert, darf man sie im Prinzip benutzen – mit Einschränkungen.

Aufmerksamkeit darf nicht beeinträchtigt werden

Bei im Auto befestigten Geräten ist nur ein kurzer Blick darauf erlaubt. Sonst droht ein Bußgeld von 100 Euro und ein Punkt in Flensburg. Man kann mobile Geräte benutzen, wenn der Motor mit dem Zündschlüssel abgeschaltet ist. Das gilt nicht für eine elektronische Start-Stopp-Automatik.

Zusatzausstattung ermöglicht Gebrauch