Am Dienstag (19.03.2019) hat in Mainz die Versteigerung der 5G -Frequenzen begonnen, die das Internet in Deutschland ab 2021 schneller machen sollen. Auch in NRW würde man auf der weltweiten Datenautobahn gerne auf die Überholspur wechseln, aber die Probleme sind noch andere, als bei Großereignissen schnell ein Selfie von sich digital verbreiten zu können.

Genau das soll 5G, die Weiterentwicklung von 4G - bzw. LTE , gewährleisten: Wo viele Menschen zusammenkommen - etwa in Fußballarenen oder bei Festivals - und große Datenmengen verarbeitet werden müssen, da soll dies über den neuen Standard möglich werden. In NRW ist man indes noch dabei, Funklöcher zu schließen. Um die Netzanbindung in der Fläche zu verbessern sollen neue Stationen gebaut und alte modernisiert werden.