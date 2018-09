Mobilfunk: 5G droht zum Desaster zu werden

Selbstfahrende Autos brauchen bessere Netze

Die Industrie läuft Sturm gegen die Pläne der Netzagentur. Chefs von Autobauern und Autozulieferern fordern eine flächendeckende 5G-Versorgung.

Ohne Netz keine selbstfahrenden Autos

Das moderne Netz ist beispielsweise für selbstfahrende Autos notwendig. Wenn diese außerhalb der Stadtgrenzen nicht mehr weiterfahren können, weil die Netzversorgung zu schlecht ist, wäre das für die deutsche Autoindustrie verheerend.

Nationales Roaming als Lösung?

Ein Mittel, den Netzausbau in Deutschland voranzutreiben, könnte das nationale bzw. lokale Roaming sein. Das Grundprinzip ist dabei ähnlich wie beim Roaming, das viele Kunden aus dem Auslandsurlaub kennen.

Wenn der eigene Mobilfunkanbieter keine Netzabdeckung in einer bestimmten Gegend hat, springt das Handy automatisch in ein anderes Netz. Funklöcher könnten so gestopft werden, nicht in jeder abgelegenen Region müsste es mehrere Netze geben.

Eine Pflicht zur Zusammenarbeit der Netzbetreiber soll es aber nicht geben. "Es ist rechtlich nicht möglich, die Unternehmen zu verpflichten, Dritte aufs Netz zu lassen und die Preise zu diktieren", sagt Jochen Homann, Präsident der Bundesnetzagentur.