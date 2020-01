Was die Kunden bei der Konsultation von Datenrettern häufig erwartet, sind sehr hohe Kostenvoranschläge. Gerade bei physischen Schäden wie defekten Schreib-Leseköpfen, wie sie nach einem Sturz der Festplatte häufig sind, liegen die "Rettungspreise" zwischen 500 und mehr als 3.000 Euro. Je schneller die Bearbeitungszeit, desto höher waren in einer WDR-Stichprobe die veranschlagten Kosten. Zudem rechtfertigten die Datenretter den Preis mit Extra-Einsätzen der Techniker und Kosten für Ersatzteile.

Preisvergleich ist schwierig

Wer deshalb lieber erst mal Preise vergleichen möchte, hat leider ein großes Problem. Denn die meisten Anbieter legen den Preis erst nach der Schadensdiagnose fest. Das heißt, die Festplatte muss erst mal zum Datenretter. Und je mehr Analysen von verschiedenen Firmen durchgeführt werden, desto höher das Risiko, dass die Festplatte während der Untersuchungen noch mehr Schaden nimmt.

Die WDR-Stichprobe zeigte: Nach drei Diagnoseversuchen war die Festplatte komplett hinüber. Das bittere Fazit: Kunden sind der Branche komplett ausgeliefert.

Was macht einen guten Datenretter aus?

Qualitätssiegel für Datenretter, an denen sich Verbraucher orientieren könnten, gibt es bisher nicht. Umso genauer sollte man sich die Datenretter vorher anschauen. Verfügt der Anbieter über ein Reinraumlabor, ein großes Ersatzteillager, langjährige Expertise? Was sagen andere Kunden auf verschiedenen Bewertungsportalen? Was steht in den AGBs? Zahle ich nur bei erfolgreicher Datenrettung oder entstehen auch Kosten bei Nicht-Erfolg?