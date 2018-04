Facebook, aber privat - eine Checkliste

Ihren Kollegen erzählen Sie im Alltag vermutlich nicht alles, was Sie nur mit Ihren besten Freunden teilen. Bei Facebook muss es nicht anders sein: Es ist möglich, dass Sie zum Beispiel zwischen engen Freunden, Bekannten, Familie und Kollegen unterscheiden. Dabei helfen die sogenannten Listen - leider eine der kompliziertesten Funktionen, was die Privatsphäre angeht.

Die vier Standardlisten: "Familie", "Enge Freunde", "Bekannte" und "Eingeschränkt". Diese Listen hat Facebook standardmäßig an Bord. In "Familie" werden automatisch Freunde gespeichert, die Sie in Ihrem Profil als Familienmitglieder benennen. "Enge Freunde" und "Bekannte" sind Listen, die Sie selbst mit Freunden füllen können, je nachdem, ob diese Ihnen näher oder ferner sind. In der Liste "Eingeschränkt" können Sie Freunde speichern, die nur Beiträge und Informationen sehen sollen, die Sie mit der Einstellung "Öffentlich" online gestellt haben.

Die freien Freundeslisten. Wenn Sie noch genauer unterscheiden möchten, zum Beispiel nach Freunden aus dem Sportverein, früheren Schulfreunden oder Leuten, die Sie nur übers Netz kennen, können Sie selbst auch weitere Listen anlegen.

Die automatischen Freundeslisten. Facebook scannt die Profile Ihrer Freunde und legt automatisch Listen mit Menschen an, die zur selben Schule gegangen sind, den gleichen Arbeitgeber haben oder die gleiche Uni besucht haben wie Sie. Wenn Sie in einer dieser Listen jemanden vermissen, weil er Schule, Arbeitgeber oder Uni nicht eingetragen hat, können Sie ihn einer automatischen Liste nachträglich hinzufügen.

Gerade diese Freundeslisten machen etwas Aufwand. Am einfachsten lassen sie sich über die Listenverwaltung von Facebook anlegen und pflegen. Aufwändiger ist es, über die Liste aller Freunde oder direkt in den privaten Profilen jedes einzelnen Freundes festzulegen, in welcher Liste er landen soll. Wenn Sie die Listen aber einmal eingerichtet haben, können Sie sie fast überall dort nutzen, wo Sie auch die Privatsphäre-Einstellungen wie "Öffentlich" oder "Freunde" einstellen können.