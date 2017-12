Gesundheit am Arm

Sehr beliebt dieses Jahr im Weihnachtsgeschäft sind Fitness-Armbänder. Das Angebot ist groß und es gibt eine ganze Palette von verschiedenen Modellen. Die Armbänder können unter anderem Herzfrequenzen messen, Schritte zählen oder den Kalorienverbrauch ermitteln. Eine dazugehörige App fürs Smartphone oder das Tablet erstellt anhand der aus dem Armband abgerufenen Daten individuelle Fitness- und Trainingsprogramme. Fitness-Armbänder kosten bis 250 Euro. Ein aktuell mit "gut" getestetes Modell von Garmin (Vivofit 3) ist schon ab 40 Euro zu haben.

Günstige Smartphones - beliebt als Weihnachtsgeschenk

Wenn Sie ein günstiges und gutes Smartphone verschenken möchten, finden Sie mittlerweile viel Qualität für unter 150 Euro. Vor allem die Konkurrenz aus China (zum Beispiel von Honor oder Xiaomi) hat mit extrem günstigen Geräten die Preisspirale kräftig nach unten gedreht – ohne dass dabei die Qualität gelitten hätte. Und die "Marken-Konkurrenz" hat nachgezogen. So bekommt man zum Beispiel das aktuelle Samsung J3 für rund 150 Euro (in manchen Discounter-Angeboten noch günstiger). Auch Nokia bietet günstige Modelle, wie etwa das Nokia 5, das ebenfalls für rund 150 Euro zu haben ist, mit einer ordentlichen Kamera aufwartet und für Internet, Whatsapp, E-Mail, Musik, Video etc. absolut gut geeignet ist.

Guter Sound: Bluetooth-Boxen im Weihnachtstrend

Sehr gefragt sind mobile Funk-Lautsprecher, die man mit Tablet, Smartphone oder mp3-Player verbinden kann. Die Verbindung wird normalerweise mit Bluetooth (alternativ mit WLAN oder NFC-Funk) aufgebaut. Manche dieser mobilen Lautsprecher lassen sich auch per Audiokabel mit dem Abspielgerät verbinden.

Dass die handlichen Sound-Boxen zur zeit "trendy" sind, zeigt die Aufmachung: schicke Formen, knallige Farben und guter Sound – die kleinen Lautsprecher sind ein Modeartikel. Stiftung Warentest hat im September Bluetooth-Boxen getestet. Dabei wurde ein Modell vom amerikanischen Hersteller JBL (Flip4) mit Testurteil "gut" für etwa 130 Euro Preis/Leistungssieger.

Peter Kuttlers momentanes Lieblings-Gadget: der Mini Rasierer fürs Smartphone

Mein derzeitiges Lieblings-Gadget ist ein Mini-Rasierer, der am Stromanschluss vom Smartphone angeschlossen wird. Für knapp 10 Euro kann man damit seine Stoppeln und vielleicht auch ein bisschen Aufmerksamkeit erhaschen...