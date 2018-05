Fragen und Antworten zur Datenschutzgrundverordnung

"Nach Artikel 15 Absatz 1 der DSGVO hat jeder das Recht von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob personenbezogene Daten verarbeitet werden" , sagt Datenschutzexperte Jan Rensinghoff.

Sei dies der Fall, so habe die Person ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und die Zwecke der Verarbeitung. Allerdings gilt das zum Beispiel nicht für Behörden, die Daten verarbeiten um Straften zu verhüten oder zu verfolgen oder um Gefahren für die öffentliche Sicherheit abzuwehren ( Art . 2, Abs . 2).