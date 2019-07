Digitale Postkarte: Urlaubsgrüße aus der App

Karten kaufen, Briefmarken kleben und sich dann noch einen netten Text ausdenken: Für Viele sind die Urlaubsgrüße richtiger Stress. Einfacher geht es mit den elektronischen Botschaften von unterwegs - dank App.

Heißt „digital“ immer papierlos?

Apps gibt es massenhaft, von der "Deutschen Post" etwa oder Fotodienstleistern wie "cewe" oder "Pixelnet". Sie heißen "Funcard", "e-Postkarte", "POKAmax", "Postando" oder "Urlaubsgruss.com". Alle bieten an, Postkarten mit eigenen Fotos zu gestalten. Dank verschiedener Layout-Vorschläge passen etliche Fotos auf die Vorderseite. Bunte Texte mit verschiedenen Schriften, Größen und Farben können kreuz und quer über die Fotos gelegt werden.

Die Adresse des Empfängers kann direkt aus dem eigenen Adressbuch übernommen werden, was die Sache einfach macht. Die eigene Unterschrift, eingegeben mit dem Finger auf dem Bildschirm des Smartphones, macht die Karte noch individueller.

Von wo aus wird die digitale Postkarte gesendet?

Versendet wird die "Digitale Postkarte" elektronisch, also über das Internet. Ist sie hochgeladen, wird sie etwa in Deutschland ausgedruckt, mit einer echten Briefmarke versehen und verschickt. Das geht richtig fix. Innerhalb von zwei bis vier Tagen ist die Karte innerhalb Deutschlands beim Empfänger. Eine herkömmliche Postkarte aus dem Ausland braucht dagegen mindestens eine Woche, aus dem außereuropäischen Ausland noch viel länger. Versendet werden kann die Karte übrigens weltweit bei entsprechend höherem Porto, in der Regel von Europa aus.