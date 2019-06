Frankieren per Drucker

Dazu auf die Webseite der Post (oder die App POST MOBIL) gehen und die Option "Porto selber drucken" anklicken. Dann Briefmarke auswählen, per Lastschrift, Kreditkarte oder Paypal bezahlen und ausdrucken. Man kann auch einen kompletten Briefumschlag ausdrucken (mit Briefmarke und Empfängeradresse).

Handyporto – Briefmarke als Zahlencode

An die Nummer 22122 wird eine SMS nur mit dem Wort "Brief" gesendet, es folgt eine Antwort- SMS mit einer zwölfstelligen Zahl. Diese Nummer wird auf den Briefumschlag geschrieben, das ist dann die "Briefmarke". Bezahlt wird das Ganze über die Mobilfunkrechung.

Digitaler Paketversand