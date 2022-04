Deutscher Computerspielpreis: Fünf Gewinner aus NRW

Das Besondere an diesem nun wörtlich ausgezeichneten Spiel: Der aus Werther bei Bielefeld stammende Game-Entwickler Jonas Manke hat das populäre und erfolgreiche Adventure in Eigenregie völlig alleine entwickelt. Fünf Jahre hat die Entwicklung gedauert: Manke hat die Figuren gestaltet, die Umgebung designt, die Spielzüge programmiert und sich auch die mystische Geschichte einfallen lassen.

40.000 EUR Preisgeld werden direkt reinvestiert

Entwickler Jonas Wanke

" Das Schwierigste war eigentlich, alle Entscheidungen ganz alleine zu fällen - und nicht zu wissen, ob es die richtige Entscheidung war “, erklärt der sympathische Entwickler. Sich ganz allein zu behaupten, in einer Branche, in der einzelne Studios etliche Millionen Euro in Blockbuster-Titel stecken, ist zweifellos bemerkenswert. Ein David unter Goliaths.

Der Computerspielpreis für das beste Familienspiel ist mit 40.000 Euro dotiert. Manke will das Geld " in neue Produktionen " stecken. Der erste Erfolg soll also kein One-Hit-Wonder bleiben.

Innovativ: " Warpdrive " für VR - Games

Für VR-Games braucht man hochwertiges Equipment