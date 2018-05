Datenschutzgrundverordnung – das ändert sich für Unternehmen

"Es gibt leider einige Juristinnen und Juristen, die in den letzten zwei Jahren so eine Art Panik-Marketing betrieben haben" , so Krieg. Dabei ist Panik der schlechteste Berater – vor allem, wenn noch kurzfristig Maßnahmen getroffen werden sollen.

Die Datenschutzkonferenz und das Bundeswirtschaftsministerium raten Unternehmen, unter anderem folgende Punkte zu beachten: