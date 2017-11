Video starten, abbrechen mit Escape DAB+ Digitalradios | WDR 4 Video | 22.11.2017 | 00:50 Min. | Verfügbar bis 22.11.2018 | WDR 4

DAB+ Digitalradios

Von Peter Kuttler

50 Prozent in England, 60 Prozent in der Schweiz und sogar 72 Prozent in Norwegen – viele Haushalte in Europa empfangen Radio über DAB+. Und auch in Deutschland gewinnt das Thema inzwischen an Fahrt.