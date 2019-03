Ein rechtsextremistischer Attentäter hat Dutzende Muslime in der neuseeländischen Stadt Christchurch erschossen und dabei die Tat gefilmt. Darf man solche Bilder zeigen? Nein, sagen Tagesschau und die Aktuelle Stunde des WDR. Doch, sagt "Bild.de" - und hat sich damit zahlreiche Beschwerden beim Presserat eingehandelt. Auf Facebook ist das Video inzwischen gelöscht, auf Youtube immer noch zu sehen. WDR-Netzexperte Jörg Schieb erklärt die Hintergründe.

WDR: Wie kommt jemand auf die Idee, den Mord an Menschen als Live-Video auf Facebook zu posten?

Polizei am Ort des Anschlags

Jörg Schieb: Das ist eine Message, wie die Tat eine Message ist. Die sozialen Medien bieten die Möglichkeit, viele Menschen ungefiltert und schnell zu erreichen, allein schon durch den Schneeballeffekt.

WDR: Die Neuseeländer haben dringend darum gebeten, das Video nicht zu teilen.

Schieb: Ich glaube nicht, dass das viel bringt. Alle Dinge, die emotional sind und den Blutdruck hoch treiben, funktionieren eben, leider auch Skandal und Blut. So eine Aufforderung kann das ein eindämmen, aber nicht verhindern.

WDR: Wie sollten die Medien mit einem solchen Video umgehen?

Netz-Experte Jörg Schieb

Schieb: Die stehen in einer besonderen Verantwortung, sie müssen abwägen, was sie zeigen und was nicht. Die Diskussionen gibt es immer wieder, bei Bildern vom Islamischen Staat oder vom Vietnamkrieg. In diesem Fall finde ich, dass die Öffentlichkeit nichts davon hat, diese Bilder zu sehen. Das war ein grausamer Akt, das muss man nicht auch noch sehen.

WDR: Warum ist es denn so schwer, solche Videos aus dem Netz zu entfernen?

Schieb: Gerade weil sie geteilt werden. Selbst wenn die Betreiber das Original löschen, haben sie noch lange nicht die digitalen Kopien erwischt. Man bräuchte Mechanismen, Originale und Kopien zu erkennen. Da sind die Plattformen in der Pflicht.

WDR: Aber sie tun es nicht.

Schieb: Weil sie letztendlich davon profitieren, dass etwas geteilt wird und viral geht. Deswegen ist eher der Gesetzgeber gefragt. Das Netzwerkdurchleitungsgesetz geht da in die richtige Richtung, aber es müsste noch schärfer sein. Natürlich gäbe es erstmal viele Proteste und "Zensur!"-Rufe, aber das müsste man dann eben aushalten. Es muss eine Möglichkeit geben, solche Inhalte zu entfernen.

Das Interview führte Marion Kretz-Mangold