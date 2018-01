Jobsuche per Videobewerbung

Auf die schriftliche Bewerbung wird nicht ganz verzichtet

Eine Videobewerbung ist nur etwa 30 Sekunden lang. Diese kurze Zeit sollte man nutzen, um möglichst kompakt darzustellen, wer man überhaupt ist. Aber natürlich reicht das vielen Arbeitgebern nicht aus, um den Kandidaten in die nächste Runde zu befördern. Daher gibt es bei den Apps auch eine kurze Befragung zum Lebenslauf. Daraus bastelt dann die App ein Dokument im richtigen Format. So hat man schließlich eine fertige Bewerbung, nur dass an der Stelle, an der normalerweise das Foto des Bewerbers/der Bewerberin platziert ist, jetzt ein Video abläuft – und das ersetzt zudem das Anschreiben.

Auch vermeintlich konservative Unternehmen machen mit

Neben vielen Unternehmen aus der Tech-Branche wie z.B. Microsoft oder auch Medien-Unternehmen wie das Magazin "Vice" sind auch vermeintlich konservativere Unternehmen wie die AOK , Lidl oder auch die Bahn bei den Videobewerbungen dabei.

31.01.2018