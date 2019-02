Der Service des Portals "babysitter.de" ist komplett kostenlos. Hier gefielen uns die ausführlichen zusätzlichen Informationen rund um das Thema Babysitter. Die Suchmaske enthielt nur wenige Kriterien, so dass die Anfrage nicht so präzise sein konnte. In unserer Stichprobe war die Zahl der Rückmeldungen vergleichsweise klein.