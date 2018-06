ARD und ZDF: Alle Spiele auch per Smartphone

Bei der Sportschau App kann man sogar sein eigener Regisseur zu sein und auswählen, aus welcher Kameraperspektive man bestimmte Szenen verfolgen möchte.

Viele Infos zwischen den Spielen

Zur WM gibt's zahlreiche Apps, die permanent mit den nötigen Infos versorgen. Neben "SportBild", "Kicker" ist die App vom Fußballmagazin "11 Freunde" interessant. Mit Interviews, Videos, News zwischen den Spielen – nur etwas unkonventioneller als bei den meisten anderen Apps.

Coole Apps fürs Gemeinschaftserlebnis

Praktisch sind Apps wie zum Beispiel "Biergartenfreunde". Hier findet man Biergärten in seiner Umgebung oder an einem bestimmtem Standort (inklusive Wegbeschreibung, Öffnungszeiten, etc. ). Außerdem gibt's regionale Apps, wie zum Beispiel die App "Biergärtner" mit den schönsten Biergärten Südwestfalens.

Mit Handy-Apps sein eigenes Turnier gestalten

Besonders Spaß machen Apps, bei denen man mit Freunden oder Kollegen Tippgemeinschaften bilden kann, wie etwa "kicktipp". Hier wird während Spiels in Echtzeit die neue Tabelle ausgerechnet und man sieht, wo man gerade steht. Praktisch sind auch Countdown-Apps zum nächsten Spiel ("Countdown Star" oder "Dreamdays").