So funktionieren Google, Facebook und Co.

Jede Ampelschaltung und jedes Kochrezept ist streng genommen ein Algorithmus - es gibt Zutaten bzw. Voraussetzungen und dann startet ein programmierter Ablauf.

Dennis Horn erklärt auf Youtube und in der Sendung "Planet Schule" für Jung und Alt die Hintergründe. Er lässt sich von Google und Facebook deren Algorithmen erklären und zeigt, wie gut die künstliche Intelligenz heute schon in Robotern ist. Schließlich erhalten wir Einblick in ein Unternehmen, bei dem Algroithmen über Kredite entscheiden.