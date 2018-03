Lästige Pop-up-Werbung auf dem Smartphone loswerden

"Ihr Handy ist mit Viren infiziert und schwer beschädigt" – wenn bei Ihnen diese Meldung immer wieder auftaucht; keine Angst. Dahinter stecken keine Viren, sondern hartnäckige Werbeprogramme. Auch Werbung für angebliche Gewinnspiele taucht immer wieder auf. Hier geht es darum, die Nutzer auf eine fremde Internetseite zu locken und ihnen dort ein ebenso nutzloses wie teures Abo anzudrehen.

Drittanbieter beim Provider sperren

Um sich davor zu schützen, sollte man als erstes die so genannte Drittanbieter-Abrechnung beim Mobilfunkprovider sperren lassen. Das bedeutet, dass der Mobilfunkanbieter für Fremdfirmen kein Geld per Handyrechnung kassieren darf. Viele Provider haben diese Sperre bereits standardmäßig aktiviert, ansonsten reicht in der Regel ein Anruf.

Werbefenster wieder verschwinden lassen

Zweiter Schritt: Die lästigen Werbefenster müssen weg. Oft reicht es, den Zwischenspeicher, den so genannten Cache, des Internetbrowsers zu löschen. Dazu bei Android-Geräten den Menüpunkt "Anwendungen" aufrufen (manche Handyhersteller nennen das auch "Anwendungsmanager"), dort die Browser-App suchen und im Bereich "Speicher" auf "Cache leeren" tippen. Häufig ist das Werbefenster auch als Startseite des Browsers eingerichtet; auch diese Einstellung sollte man korrigieren. Zusätzlich sollte man auch Cookies vom Gerät entfernen; das geht in der Regel in den Einstellungen des Smartphones unter "Datenschutz", "Persönliche Daten löschen".

Immer noch keine Ruhe?

Jetzt sollten die lästigen Werbefenster verschwunden sein. Ist das nicht der Fall, lohnt sich ein Blick auf die zuletzt installierten Apps. Vielleicht hat ein neues Spiel die Werbe-Popups eingeschleppt. Die jeweils letzte App löschen und danach erneut Cookies und Cache des Browser leeren kann Abhilfe schaffen.

Hilft das alles nichts, bleibt nur noch ein Weg: Das Smartphone auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Dabei gehen allerdings alle persönlichen Daten verloren – diese also vorher unbedingt sichern.