Hype um Vero - nur heiße Luft?

Was ist daran neu?

Vero verspricht, keine Nutzerdaten zu erheben, keine Werbung zu schalten und die Timeline ohne Einsatz von Algorithmen chronologisch anzuzeigen. Außerdem lassen sich die einzelnen Posts so einstellen, dass sie nur für bestimmte Nutzer und Freunde sichtbar sind.

Klingt doch super- hat Vero auch einen Haken?

Ein Blick in die AGBs macht stutzig. Zwar wird dem Nutzer dort versprochen, dass er das Recht am eigenen Bild behält, allerdings nicht an den sogenannten Metadaten. Das heißt: Erhoben werden darf, wer das Bild sich wie lange anguckt, welcher Nutzer auf welchen geteilten Inhalt wie anspricht und wie lange er auf Vero verbringt. Und das sind die eigentlich werberelevanten Daten.

Wer steckt hinter Vero?

Gründer von Vero ist der libanesische Geschäftsmann und Milliardär Ayman Hariri. Er ist der Sohn des ehemaligen libanesischen Präsidenten Rafiq al-Hariri, der 2005 bei einem Attentat ums Leben kam. Bis 2013 Ayman Hariri noch stellvertretender Chef von Saudi Oger, einer der größten Baufirmen Saudi-Arabiens. Die Firma stand damals in der Kritik, da tausende südasiatische Arbeiter jahrelang nicht bezahlt wurden, miserabel untergebracht und teilweise unterernährt waren. 2017 hat Saudi Oger den Betrieb eingestellt.

Warum boomt Vero denn jetzt?

Da gibt es viele Vermutungen. Ziemlich sicher hat das Unternehmen ein Programm eingesetzt, das automatisch die App in den verschiedenen App-Stores runterlädt und so viele User simuliert. Hierdurch kam Vero in die oberen Ränge der Download-Charts. Außerdem wird vermutet, dass Vero reichweitenstarke User von Twitter und Instagram bezahlt hat, damit diese Werbung für das Netzwerk machen.

Wie lange wird der Boom noch anhalten?

Er ist eigentlich schon wieder vorbei. Die Downloadzahlen sind bereits deutlich zurückgegangen. Wegen der Kritik an der App läuft zudem unter dem Hashtag #deletevero auf Twitter eine Kampagne, die Nutzer dazu auffordert, die App wieder zu löschen.