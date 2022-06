Wenn das Kind kifft: Fragen und Antworten für Eltern

Was können wir aus Ländern lernen, die Cannabis schon legalisiert haben?

Wissenschaftliche Studien konnten keine signifikant erhöhten Zahlen bei Verkehrstoten und auch keinen großen Anstieg an Konsumenten in Ländern oder US-Bundesstaaten finden, in denen Cannabis legalisiert wurde. Expertinnen und Experten raten aber durch Erfahrungen aus den Niederlanden, die gesamte Lieferkette zu legalisieren.

In den Niederlanden durften die Menschen zwar Cannabis in Coffeeshops kaufen – die Coffeeshops selbst dürfen aber kein Cannabis einkaufen oder anbauen. Dadurch haben Drogenbanden in den Niederlanden ein großes Netzwerk aufgebaut und die Coffeeshops beliefert.