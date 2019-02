Müllsäcke aus Bioplastik: Für die Tonne tabu

Keine tropfenden Papiersäcke mehr, die auf dem Weg zur Tonne reißen, stattdessen "reißfeste, auslaufsichere, kompostierbare Biobeutel" , wie sie beworben werden. Und auch "die Tonne muss nicht mehr gereinigt werden" , ergänzt Jens Hamprecht vom Hersteller BASF .

"Landet als Störstoff in der Müllverbrennung"

Die Beutel aus nachwachsenden Rohstoffen wie Rohrzucker oder Maisstärke "dürfen für die Sammlung von Bio-Abfällen verwendet werden" , bestätigt Petra Weißhaupt vom Umweltbundesamt (UBA). "Es sei denn, der kommunale Entsorger verbietet es." Und da liegt der Haken.

Von Hand aussortierte Störstoffe

Laut Bioabfallverordnung müssen die Bioplastik-Beutel innerhalb von zwölf Wochen verrottet sein. "Wir kompostieren aber hier in vier Wochen" , erklärt Klaus Remm vom Kompostwerk Olpe. "Und deshalb sagen wir: Es ist gut gemeint, lieber Bürger, aber bitte nimm zur Kenntnis: Es ist dann doch nicht so kompostierbar, wie das behauptet wird, sondern landet als Störstoff in der Müllverbrennung." Genau wie Plastiktüten aus Erdöl, die im Biomüll gelandet sind.



Jeder dritte Müllbeutel aus Bioplastik



Das Aussortieren kostet die Kompostwerke viel Geld. Schon jede dritte Plastiktüte im Biomüll sei aus Bioplastik, sagt Remm. Und der Bioplastik-Einwurf führe auch noch zu einem Nachahmer-Effekt, ergänzt Nikolaus Windsheimer von der Entsorgungswirtschaft Soest: Der Nachbar sehe "auf den ersten Blick" nur, dass Plastiktüten in den Biomüll geworfen werden und sage sich: "Dann kann ich auch Plastiktüten nehmen" , normale Plastiktüten.

Müllwerker kontrollieren Inhalt der Tonnen

In den Kreisen Olpe und Soest sind die Müllwerker angehalten, in jede Biotonne hinein zu schauen. Und wenn sie darin "Fehlwürfe" entdecken, lassen sie die Tonne stehen. "Ob normales Plastik oder Bioplastik, das können sie dabei gar nicht unterscheiden" , so Remm.

In zwölf Wochen verrottet?

Hinzu kommt, dass Bio-Plastik nicht einmal eine bessere Öko-Bilanz habe als konventionelles, so Petra Weißhaupt vom UBA . Der "ökologische Fußabdruck" verschiebe sich lediglich. Der Kohlendioxid-Ausstoß liege beim Bio-Plastik zwar "etwas niedriger" . Die Bioplastik-Produktion gehe aber mit "intensivierter Landwirtschaft" einher, Stichworte: Kunstdünger, Pestizide, Regenwaldrodung.