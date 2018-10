In der dunklen Jahreszeit kommt es auf die Beleuchtung an. Brems- und Rücklichter sowie Abblend-, Stand- und Fernlicht sollten kontrolliert werden. Bei rund einem Drittel aller geprüften Fahrzeuge gab es beim Lichttest 2017 der Werkstätten der Kfz-Innung Fehler bei der Beleuchtung. Viele Kfz-Werkstätten und Automobilclubs bieten solche Lichttests an.