Vorbehaltlich weiterer Urteile wird es in einigen NRW-Städten im Laufe des Jahres Fahrverbote für ältere Dieselmodelle geben.

In Köln soll das Verbot ab April 2019 für die Umweltzone gelten - also die gesamte Innenstadt. In Gelsenkirchen sind ältere Diesel ab juli 2019 auf der vielbefahrenen Kurt-Schumacher-Straße tabu. In Essen sind Diesel der Schadstoffklasse 5 ebenfalls ab Juli auf einigen Straßen verboten - darunter auch auf der A40, die durch das Essener Stadtgebiet führt. Bereits ab April 2019 soll in Bonn auf zwei Straßen ein Fahrverbot geben.