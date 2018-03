1. Mitfahrzentralen - bei anderen einsteigen

Von Köln über Düsseldorf und Lünen bis zum Hochsauerlandkreis stehen am Mittwoch (21.03.2018) Straßenbahnen, U-Bahnen und die meisten Busse still. Es ist damit zu rechnen, dass es deshalb viele Staus geben wird. Alleine im Auto zu sitzen, ist also keine gute Idee. Während des Streiks im öffentlichen Dienst helfen die Kollegen von 1LIVE beim Bilden von Fahrgemeinschaften. Auf der Facebook-Seite "1LIVE Schienenersatzverkehr" findet man Mitfahrgelegenheiten.