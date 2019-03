Saatgutfestival in Düsseldorf zeigt hunderte heimische Pflanzen

Die Großkonzerne haben den Saatguthandel inzwischen fest im Griff: mit ihren patentierten "Super-Samen" verdrängen sie seit Jahren alte regionale Sorten, auch aus unseren Gärten in NRW . Die Organisatoren des Saatgutfestivals in Düsseldorf am Samstag (09.03.2019) wollen die heimischen Nutzpflanzen vor dem Aussterben bewahren.

" Es ist wichtig, diese heimischen Sorten zu schützen, weil sie immer weniger werden. Und diese Sorten sind sehr resistent und gut an die Wetterbedingungen hier angepasst ", sagt Daria Blüm dem WDR , die das Fest mitorganisiert.

"Pelzige Tomaten, gelbe Gurken, schwarze Paprika"