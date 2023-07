Endlich Urlaub und dann krank: Tipps gegen "Leisure Sickness"

Arbeit und Alltag ade, auf in den oft seit langem herbeigesehnten Urlaub. Doch dann passiert es: Die Nase läuft, der Kopf dröhnt, man fühlt sich völlig matt. Und das ausgerechnet in den Ferien, in denen Freizeitaktivitäten wie etwa Wandern oder Segeln, Schwimmen oder Tauchen oder ganz einfach nur süßes Nichtstun angesagt sein sollen.

Dass Menschen im Urlaub oder am Wochenende krank werden, kommt häufiger vor. Nach einer YouGov-Befragung aus dem Jahr 2017 im Auftrag der Internationalen Hochschule Bad Honnef-Bonn erwischt es jeden fünften Menschen in Deutschland. An der nach Angaben der Hochschule repräsentativen Online-Umfrage hatten rund 2.000 Menschen teilgenommen.

Nicht nur Top-Manager sind betroffen

"Leisure Sickness“ (auf Deutsch: Freizeitkrankheit) heißt das Phänomen, wenn Menschen in ihrer freien Zeit an körperlichen Beschwerden leiden. Wobei nicht die freie Zeit die Ursache für das Kranksein zu sein scheint, sondern die Anspannung davor. Und es trifft, auch das hat zumindest die Studie gezeigt, keineswegs nur Top-Manager mit einer 60-Stunden-Woche, sondern auch andere Beschäftigte. Die Bandbreite der Symptome reicht nach einer Studie der Barmer-Krankenkasse von Kopfschmerzen über Erkältung wie Husten und Schnupfen bis hin zu allgemeiner Erschöpfung.