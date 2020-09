Nach dem Feuer - Reportage und Sondersendung aus Moria

WDRforyou Reportage von Isabel Schayani: Nach dem Feuer von Moria – Fayeghehs zweite Flucht

Als das größte Flüchtlingslager Europas - Moria auf der Insel Lesbos - brannte, irrte die 11-jährige Fayegheh mit ihrer Familie durch die Flammen. In ihrer Verzweiflung rief die Mutter sogar in Köln an. Denn seit einem Jahr begleitet der WDR diese Familie im Lager - eine von tausenden. In Moria gab es wenigstens ein Zelt, nach dem Brand aber lebt Fayegheh mit der Familie auf der Straße. Die Familie hat die Wahl: Auf der Straße leben, illegal, ohne Toiletten, Essen, Trinken und Strom oder in das neue provisorische Lager gehen, von dem man nicht weiß, ob man es wieder verlassen darf oder nicht.

Redaktion: Tibet Sinha