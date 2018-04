Neu bei funk: reporter

"reporter" ist ein journalistisches Videoformat, das sich an 20- bis 24-Jährige richtet und sich politischen und gesellschaftlichen Themen widmet. Die Reportagen betreffen die Lebenswelt der jungen Community - sie sind nah am Geschehen, mutig, überraschend und investigativ. Wir sprachen mit Projektleiterin Julia von Cube über das neue Format.

#wdr360 wird zu "reporter" und Teil von funk - Was ändert sich?

Wir haben als Team in den vergangenen Monaten mit unserer Arbeit große Erfolge gefeiert, insbesondere mit investigativen Reportagen zu "Fake-Influencern" oder "Gewinnspielen auf YouTube". Durch den Austausch mit funk haben wir uns sicherlich nochmal weiterentwickelt. Ein konkretes Beispiel: Wir verzichten nun auf Off-Texte und sind dadurch noch näher, authentischer und direkter in der Ansprache unserer Community. Unser Team ist in den letzten Wochen gewachsen. Die Stammbesetzung ist aber dieselbe geblieben.

Wo schickt Ihr Eure reporter überall hin?

Wir schauen uns die Arbeitsbedingungen bei Lieferdiensten genau an. Ist das wirklich ein guter Job, um schnell und einfach Geld zu verdienen? Uns interessiert auch: Was schmiere ich mir als Frau eigentlich beim Schminken jeden Tag ins Gesicht? Ist mein Make-up sogar giftig? Und wir gehen der Frage nach, warum wir im Jahr 2018 feministische Pornos brauchen. Im Auftaktfilm kehrt reporter Ben Bode an einen Ort zurück, den er schon für #WDR360 besucht hat: den Braunkohle-Tagebau im Hambacher Forst. Vor über zwei Jahren hat er die Umweltaktivisten, die illegal am Waldrand und in den Bäumen des Hambacher Forsts leben, getroffen und ihre Motivation beim Kampf gegen den Braunkohle-Tagebau kennengelernt. Jetzt will er sich die Gegenseite anhören.