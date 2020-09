"Der WDR steht insgesamt gut da, aber was mir fehlt, ist die Normalität der Vielfalt. Viele Menschen mit Migrationshintergrund sehen sich nicht als Teil der gesellschaftlichen Normalität in den Inhalten der deutschen Medien. ", sagt Krtalic. In Deutschland habe rund jede vierte Person einen Migrationshintergrund, dennoch seien viele Redaktionen immer vielfältig aufgestellt. "Es würde für Glaubwürdigkeit sorgen, wenn wir diese Normalität da draußen auch mehr abbilden würde in dem, was wir machen. Die Realität draußen ist weiter als in den Medienhäusern" , sagt COSMO-Programmchefin Schiwa Schlei.

Forderung nach mehr Vielfalt im Programm

COSMO-Programmchefin Schiwa Schlei

Ferda Ataman von den NdM sieht die Basis für mehr Diversität in deutschen Redaktionen in der (Neu-)Gestaltung des Programms. Wenn man ein diverseres Programm produziere, brauche man zwangsläufig auch Mitarbeiter*innen mit Migrationshintergrund, die das nötige Knowhow mitbringen. "Das Programm könnte der Schlüssel sein" , sagt sie. Die WDR -Integrationsbeauftragte Iva Krtalic schildert ihren Eindruck, dass Redaktionen gerade bei der Suche nach Talkgästen oder Interviewpartner*innen zu oft auf Altbewährtes zurückgreifen. "Das ist eine Sache der Selbstverpflichtung und auch eine Sache des Willens, das zu ändern", sagte sie.

Malcolm Ohanwe, der beim BR volontiert hat, bemängelte die Perspektive und Haltung, die vielen Beiträgen anhafte, etwa wenn ein Ramadan-Beitrag zum reinen Erklär-Stück wird. "Es reicht also nicht, nur die Protagonist*innen zu verändern, sondern auch mit welcher Haltung gehst du ran und welcher Wissensstand wird vorausgesetzt? Und es wird immer vorausgesetzt, dass man alles Ländliche, Weiße kennt und alles andere ist exotisch" , kritisiert Ohanwe. "Das Publikum wird massiv unterschätzt und ist viel diverser, als viele Redaktionen glauben" , pflichtete ihm Ataman bei.

Stipendien und Förderprogramme nötig

Ferda Ataman, Schiwa Schlei, Iva Krtalic und Malcom Ohanwe (v.l.) waren beim WDR-Panel auf der re:publica dabei.