Doppelsieg für den WDR beim Medienpreis Mittelstand NRW

Der Medienpreis Mittelstand NRW findet jährlich vom 1. August bis 31. Januar statt und richtet sich bundesweit an Journalist*innen und Autor*innen. In Zeiten globaler Herausforderungen soll die mediale Darstellung von Problemen und Lösungsstrategien des deutschen Mittelstandes unterstützt werden. Ausgezeichnet werden Beiträge in den Kategorien TV, Print, Hörfunk und Online/Crossmedial. Der Preis ist insgesamt mit 6.000 Euro dotiert.

Stand: 13.04.2021, 12:00