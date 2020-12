Für eine neue Ausgabe seines berühmten TV-Zyklus‘ schlüpft Olli Dittrich in die Rolle von Peter Trump und geht mit bisher unbekannten Geschichten über Donald Trump an die Öffentlichkeit. Im Interview erklärt Olli Dittrich, wie er es schafft, dass auch bei dieser Figur Fiktion und Wahrheit miteinander verschmelzen – und warum er dafür auch Günther Jauch engagiert hat. Mit Olli Dittrich sprach Christian Gottschalk.

Warum sucht Donald Trumps deutscher Cousin Peter Trump ausgerechnet jetzt das Licht der Öffentlichkeit?

Olli Dittrich: Peter Trump hat eine besondere Geschichte mit Cousin Donald Trump. Hierbei spielen die gemeinsamen Sommermonate in Würmeling, Hessen, zwischen 1954 und 1959 eine Rolle, im Besonderen aber das 1915 in Deutsch verfasste Testament des gemeinsamen deutschen Großvaters Friedrich Drumpf. Peter fand das Original 2017 in einer Schatulle und entdeckte einen bemerkenswerten Passus, für den es seither dringend Klärungsbedarf gibt. Damals damit konfrontiert, reagierte der US -Präsident aber ignorant, aggressiv, abweisend und Peter ließ sich damals hilflos und überfordert abwimmeln. Aber jetzt, wenn Donald Trump am 20. Januar aus dem Amt scheidet und seine Immunität verliert, wittert Peter Trump natürlich Morgenluft.

Donald Trump macht den meisten Leuten hierzulande schlechte Laune. Warum ist der scheidende US -Präsident dennoch ein gutes Thema für eine lustige TV -Sendung?

In seiner Talkshow erhält Günther Jauch überraschende Einblicke in das Leben von Peter Trump.