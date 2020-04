#bienenlive - Folge den Königinnen

Mit der Aktion #bienenlive berichteten WDR 2 und Planet Schule gemeinsam und spielerisch über die Situation von Bienen und anderen Insekten in NRW . Die Hauptrolle übernahmen drei Bienenvölker in NRW . Über die Website bienenlive.wdr.de konnten Interessierte das Leben in den Bienenstöcken mit 360-Grad-Videos in Echtzeit verfolgen. Über WhatsApp verschickte Bienenkönigin Linda Nachrichten und Neuigkeiten, zusätzlich lieferte ein Newsletter viele Einblicke in das Bienenleben und gab wertvolle Tipps zum Schutz von Bienen, Hummeln und Insekten. Mit mehr als 100 Ideen beteiligten sich 70 weiterführende Schulen, 22 Grundschulen und sogar ein Kindergarten an dem Projekt. 2019 gewann #bienenlive bereits den Deutschen Reporterpreis.

Idee: Ali Akinci; Projektleitung: Thomas Hallet ; Jakob Vicari, Bertram Weiß (Sensor & Reporter); Redaktion: Ali Akinci, Stefanie Fischer, Thomas Hallet, Marc Saha; Jakob Vicari, Bertram Weiß